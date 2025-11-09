الأحد 2025-11-09 02:00 م
 

تجارة عمان تصدر 34688 شهادة منشأ خلال 10 شهور

الأحد، 09-11-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الفترة ذاتها إلى 34688 شهادة مقابل 33615 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها انخفضت بنسبة 6.5 بالمئة متراجعة إلى 1.099 مليار دينار، مقابل 1.176 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 
 
