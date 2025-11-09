تجارة عمان تصدر 34688 شهادة منشأ خلال 10 شهور

الوكيل الإخباري- ارتفعت عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العشرة شهور الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

