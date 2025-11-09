تجارة عمان تصدر 34688 شهادة منشأ خلال 10 شهور

وبينت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها انخفضت بنسبة 6.5 بالمئة متراجعة إلى 1.099 مليار دينار، مقابل 1.176 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
