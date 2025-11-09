بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3367 نقطة، بارتفاع نسبته 0.88 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.42 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.03 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.16 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة عمان تصدر 34688 شهادة منشأ خلال 10 شهور
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الأردن الأول عربيا بمساهمة الصناعات التحويلية بالناتج المحلي
-
مسار تصاعدي للاقتصاد الأردني ومؤشرات إيجابية لمواصلة النمو في 2026
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟
-
صادرات "صناعة عمان" تتجاوز 6 مليارات دينار خلال 10 أشهر
-
ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي الأردني إلى رقم قياسي جديد