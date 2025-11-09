تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف 15و35 قرشا، والبطاطا 15 و30 قرشا، والبندورة 6 و15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 15و35 قرشا، والزهرة 10 و25 قرشا، والليمون 60 و150قرشا، والموز البلدي 60 و85 قرشا.
