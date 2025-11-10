ارتفاع التداول العقاري في الأردن

ووفق التقرير ارتفع حجم التداول العقاري الأردني خلال تشرين الأول الماضي بنسبة تقل عن 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 3% مقارنة بشهر أيلول السابق؛ ليبلغ 634.5 مليون دينار.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قرابة 224.5 مليون دينار، وخلال تشرين الأول الماضي بنسبة 4%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 24.8 مليون دينار.
