ارتفاع التداول العقاري في الأردن

الإثنين، 10-11-2025 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 5.8 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق التقرير  ارتفع حجم التداول العقاري الأردني خلال تشرين الأول الماضي بنسبة تقل عن 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 3% مقارنة بشهر أيلول السابق؛ ليبلغ 634.5 مليون دينار.


وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قرابة 224.5 مليون دينار، وخلال تشرين الأول الماضي بنسبة 4%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق؛ لتبلغ 24.8 مليون دينار.

 
 
