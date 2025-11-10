ارتفاع التداول العقاري في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 5.8 مليار دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق التقرير ارتفع حجم التداول العقاري الأردني خلال تشرين الأول الماضي بنسبة تقل عن 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 3% مقارنة بشهر أيلول السابق؛ ليبلغ 634.5 مليون دينار.