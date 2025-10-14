"صناعة إربد" تبحث مع مجلس الأعمال الأردني الأميركي تعزيز الصادرات الوطنية

الوكيل الإخباري- عقدت غرفة صناعة اربد، اليوم الثلاثاء، لقاء لأعضاء الهيئة العامة مع مجلس الأعمال الأردني الأميركي للتعريف بأعمال وأهداف المجلس.

وقال مدير الغرفة نضال الصدر، إن اللقاء يتماشى مع أهداف الغرفة، التي تعمل على فتح آفاق جديدة للصناعيين بإيجاد أسواق خارجية لتصدير منتجاتهم.

وأضاف ، إن الغرفة تولي اهتماما خاصا بالسوق الأميركية باعتباره من أكبر الأسواق عالميا، وإن التعرفة الجمركية الحالية تساهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى أمريكا.



وبين الصدر، أن المنتجات الأردنية من أفضل المنتجات من ناحية المواصفات، وأن تعزيز الحضور الأردني في المعارض الخارجية والدولية يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الصادرات وتنويع الأسواق المستهدفة.



من جانبه، عرض رئيس مجلس الأعمال الأردني الأميركي الدكتور طارق الحسن، أهداف المجلس غير الربحي وله فرع في الأردن وفروع أخرى في دولة عربية وآسيوية وأفريقية.



وقال الحسن، إن المجلس يهدف إلى فتح آفاق للمنتجات والصناعات الأردنية، ليتم تصديرها إلى السوق الأميركية الذي يعد من أكبر الأسواق في العالم.



وأكد أنه يغطي قطاعات عديدة منها قطاعات الهندسة والاستثمار والتعليم والطاقة والسياحة والتعليم والطب والزراعة والثقافة والابتكار والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.



وأوضح أنه يعمل أيضا على فتح خطوط التواصل بين الشركات الأردنية والشركات في أميركا بهدف تصدير المنتجات الأردنية ما يساهم في توسع الشركات وزيادة فرص العمل.



وأشار إلى أن الانتساب لعضوية المجلس يتيح للشركات بتصدير منتجاتهم ومعاملة شركاتهم كشركات أميركية يملكها مستثمر أجنبي، ما يخفف عليهم من قيمة الضرائب وتتيح لهم الاستفادة من المنح، والتقدم للعطاءات المطروحة في أميركا.