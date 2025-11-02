80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%

وبحسب بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,469 شهادة، مقابل 1,215 شهادة في تشرين الأول من العام الماضي، مما يعكس زيادة في عدد المعاملات، مقابل انخفاض في القيمة الإجمالية للصادرات.
وسُجّل التراجع في الصادرات بفعل انخفاض صادرات قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الذي تأثر بتراجع الطلب في الأسواق الأميركية عقب القرار الأخير المتعلق بالتعرفة الجمركية، إلى جانب انخفاض صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 43%، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 27%.
