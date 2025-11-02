80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%

الوكيل الإخباري- بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول الماضي، قرابة 80 مليون دولار، مسجّلة انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 100.2 مليون دولار.

وبحسب بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,469 شهادة، مقابل 1,215 شهادة في تشرين الأول من العام الماضي، مما يعكس زيادة في عدد المعاملات، مقابل انخفاض في القيمة الإجمالية للصادرات.