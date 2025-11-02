الأحد 2025-11-02 11:01 ص
 

80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
غرفة صناعة إربد
 
الأحد، 02-11-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الأول الماضي، قرابة 80 مليون دولار، مسجّلة انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 100.2 مليون دولار.

وبحسب بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,469 شهادة، مقابل 1,215 شهادة في تشرين الأول من العام الماضي، مما يعكس زيادة في عدد المعاملات، مقابل انخفاض في القيمة الإجمالية للصادرات.


وسُجّل التراجع في الصادرات بفعل انخفاض صادرات قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الذي تأثر بتراجع الطلب في الأسواق الأميركية عقب القرار الأخير المتعلق بالتعرفة الجمركية، إلى جانب انخفاض صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 43%، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 27%.

 
 
