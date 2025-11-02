الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تمويلية لدعم الأردن بقيمة 228 مليون يورو لـ 3 أعوام

الوكيل الإخباري- اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا لتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027، بقيمة إجمالية تبلغ 228 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

وينص القرار على تمويل هذه الخطة من ميزانيات الاتحاد الأوروبي عبر ثلاث سنوات، حيث خُصص 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية في إعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز ما نسبته 20% من قيمة التمويل السنوي.