الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تمويلية لدعم الأردن بقيمة 228 مليون يورو لـ 3 أعوام

وينص القرار على تمويل هذه الخطة من ميزانيات الاتحاد الأوروبي عبر ثلاث سنوات، حيث خُصص 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية في إعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز ما نسبته 20% من قيمة التمويل السنوي.
وتغطي الخطة التنفيذية مجالات شاملة تدعم الركائز الخمس للشراكة الأوروبية-الأردنية، التي تشمل تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الجوانب الأمنية والدفاعية، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تطوير رأس المال البشري، وإدارة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين في المملكة.
