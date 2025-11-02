الأحد 2025-11-02 11:00 ص
 

الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تمويلية لدعم الأردن بقيمة 228 مليون يورو لـ 3 أعوام

علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
 
الأحد، 02-11-2025 09:22 ص

الوكيل الإخباري-  اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارا تنفيذيا لتمويل خطة عمل متعددة السنوات مع الأردن للفترة 2025–2027، بقيمة إجمالية تبلغ 228 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، ودعم الأمن والتنمية الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري والإصلاحات الحكومية.

اضافة اعلان


وينص القرار  على تمويل هذه الخطة من ميزانيات الاتحاد الأوروبي عبر ثلاث سنوات، حيث خُصص 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية في إعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز ما نسبته 20% من قيمة التمويل السنوي.


وتغطي الخطة التنفيذية مجالات شاملة تدعم الركائز الخمس للشراكة الأوروبية-الأردنية، التي تشمل تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الجوانب الأمنية والدفاعية، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تطوير رأس المال البشري، وإدارة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين في المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية وزارة العدل عقدت 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد خلال عام واحد

ت

فيديو الوكيل تزوير لوحة أرقام سيارة لسيدة أردنية

ااا

فيديو الوكيل مواطن: كل يوم نعبر الخطر .. والمطلوب جسر مشاة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع على الخدمات المقدمة في مركز سحاب للخدمات النهارية الدامجة ومديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في سحاب

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

موظفو الأونروا بجوار مدرسة تابعة للأونروا متضررة في قطاع غزة

فلسطين الأونروا تدير 70 ملجأ لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز

اقتصاد محلي 80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%

ل

منوعات خطة تأمين محكمة.. كيف تزينت الجيزة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (صور)

231

منوعات كيت ميدلتون والأمير ويليام يستقران في منزلهما الجديد بـوندسور



 
 



الأكثر مشاهدة