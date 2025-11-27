9.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3422 نقطة، بانخفاض نسبته 0.09 بالمئة.
