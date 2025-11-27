الخميس 2025-11-27 04:52 م

9.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي
بورصة عمان
الخميس، 27-11-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 9.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2688 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3422 نقطة، بانخفاض نسبته 0.09 بالمئة.

 
 


