الأربعاء 2025-11-26 03:18 م
 

7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

الأربعاء، 26-11-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 7 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2462 عقداً.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3425 نقطة، بانخفاض نسبته 0.23 بالمئة، إذ تراجع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.41 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.23 بالمئة، و في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة.

 
 
