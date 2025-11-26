7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3425 نقطة، بانخفاض نسبته 0.23 بالمئة، إذ تراجع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.41 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.23 بالمئة، و في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة.
