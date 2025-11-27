الخميس 2025-11-27 11:41 ص
 

32.5% ارتفاع مستوردات المملكة من أميركا خلال 9 أشهر

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان
علم الاردن
 
الوكيل الإخباري-    سجلت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 32.5 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.252 مليار دينار، مقارنة بـ 945 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الإحصائية الرسمية، تراجعت الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية بنسبة 3 بالمئة، لتبلغ 1.66 مليار دينار حتى نهاية أيلول الماضي، مقابل 1.712 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

 
 
