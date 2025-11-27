32.5% ارتفاع مستوردات المملكة من أميركا خلال 9 أشهر

الوكيل الإخباري- سجلت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي نموا بنسبة 32.5 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.252 مليار دينار، مقارنة بـ 945 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

