32.5% ارتفاع مستوردات المملكة من أميركا خلال 9 أشهر

ووفقا للبيانات الإحصائية الرسمية، تراجعت الصادرات الوطنية إلى السوق الأميركية بنسبة 3 بالمئة، لتبلغ 1.66 مليار دينار حتى نهاية أيلول الماضي، مقابل 1.712 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
2285 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
-
7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 3.8 % في 9 أشهر
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تضاعف الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 383.3% في 9 أشهر
-
"الإقراض الزراعـي": 62 مليون دينار قروضاً لـ12.5 ألف مزارع منذ بداية 2025