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الخميس، 21-10-2021 03:56 م

أخطاء شائعة لاستعمال المكيف في الشتاء تزيد من مصاريف الكهرباء

مكيف-بالعالم-بوابة-الحقيقة


الوكيل الإخباري-يرتكب العديد من الأشخاص الخطأ نفسه مع مكيف الهواء في فصل الشتاء، ونتيجة لذلك يدفعون مصاريف أكثر مقابل الكهرباء.

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ووفقا لموقع "أكتوالنو" البلغاري، اتضح أن معظم المستخدمين لا يهتمون حتى بقراءة تعليمات الاستخدام المقدمة من الشركة المصنعة. حتى في النماذج الأساسية لمكيفات الهواء، من الممكن ضبط اتجاه تدفق الهواء- لأعلى أو لأسفل أو جانبيًا.


عادة ما نوجه تيار الهواء لأعلى، خاصة إذا تم تركيب مكيف الهواء فوق سرير أو أريكة أو طاولة طعام أو مكتب، وذلك ببساطة لأننا نريد تجنب الاتصال المباشر بتيار الهواء، لكن هذا خطأ فادح.

تكون درجة حرارة الهواء هي الأعلى في الجزء العلوي من الغرفة. إذا أرسلت نفثًا دافئًا من الهواء إلى أعلى، فسترتفع درجة الحرارة هناك. نتيجة لذلك، سيكون الجزء السفلي من الغرفة أكثر برودة وستظل الأرضية باردة جدا.

وأضاف الموقع أن الخبراء ينصحون بأنه  يجب دائما توجيه تدفق الهواء لمكيف الهواء نحو الأسفل، لأن سيؤدي ذلك إلى جعل الجهاز يعمل بكفاءة أكبر، ويحافظ على دفء الأرضية ويقلل من استهلاك الطاقة.

 

 

سبوتنيك

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