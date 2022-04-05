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الثلاثاء، 05-04-2022 02:43 م

لماذا يزيد التوتر العصبي أثناء فترة الصوم؟

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الوكيل الإخباري - يعاني كثيرون من العصبية والتوتر أثناء ساعات الصيام في شهر رمضان، ويعتقد البعض أن سبب هذه العصبية هو هبوط مستوى السكر في الدم، ولكنه ليس السبب الوحيد للعصبية في رمضان. أكدت الدكتورة نغم القرة غولي، اختصاصية الجراحة العامة، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى العصبية أثناء الصيام، ولكن هناك سبب رئيسي لهذا الأمر. في السطور التالية، نستعرض معًا علاقة العصبية بالصوم في رمضان.

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أسباب عديدة للشعور بالعصبية اثناء الصيام، وهي:

 

1-الجفاف: وهو أهم سبب للعصبية أثناء الصيام في رمضان، وهو سبب لا ينتبه إليه كثيرون؛ لذلك ينصح الأطباء بشرب كمية كافية من الماء في الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور، لتعويض الجسم عن الماء الذي يفقده خلال الصيام. ويحتوي 70% من جسم الإنسان على السوائل، لذلك فالجفاف يمكن أن يؤثر على التركيز ويؤدي إلى الشعور بالعصبية والتوتر أثناء الصوم.
2-الكافيين: فالأشخاص الذين يعتمدون بشكل أساسي على الكافيين في نظامهم الغذائي، بتناول كوب أو أكثر من القهوة يومياً، يواجهون مشكلة العصبية أثناء الصيام.
3-النيكوتين: يواجه المدخنون مشكلة العصبية في رمضان نتيجة حاجة أجسامهم إلى النيكوتين طوال ساعات الصوم، وهو ما يصعب تحقيقه، لذلك يصابون بالقلق والتوتر والعصبية حتى يحصلون على النيكوتين بعد الإفطار.
4-انخفاض مستوى السكر في الدم: نتيجة الصوم ينخفض معدل السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة القلق والعصبية وسرعة

 

 

سيدتي

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