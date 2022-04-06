الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تُحذر عند شراء التمور

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

الأربعاء، 06-04-2022 10:30 ص

أسد جبلي يتجول في شوارع كاليفورنيا

1592873346253


الوكيل الإخباري - رأى الناس في مدينة إيرفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية مشهداً غير عادي، أمس، أسداً جبلياً طليقاً يتجول في أنحاء المدينة. مرّ الأسد بالعديد من المتاجر والمطاعم المختلفة، بما في ذلك صالون تصفيف الشعر المحلي، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن».

كما رُصد مختبئاً بالقرب من ماكينة الصراف الآلي في البنك. ثم ألقت الجهات المختصة القبض على الأسد في نهاية المطاف من قبل ضباط مراقبة الحيوانات بمختبر في مكاتب شركة «مورس مايكرو».

اضافة اعلان

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (4)

حالته خطيرة.. طفل يغافل أهله ويشرب مادة الديتوكس في السعودية

والاس

أمريكا..عودة مفاجئة لدفاتر داروين المسروقة قبل 20 عاما -صور

201761417515302KL

مشهد مروع.. سيارة تطير من فوق جسر في السعودية

مسن

حادثة غريبة .. مسنّة تسرق ذخيرة من الجيش الروسي و تسلمها للقوات الأوكرانية

فااا

حفل إضاءة فانوس عملاق بالقدس ترحيباً بالشهر الفضيل - فيديو

tbl_articles_article_10281_717d50b7e55-ea14-46ed-a2d7-e6da91e4d9d6-672x402

للصائمين.. احذروا هذه العادة الخطيرة بعد السحور !