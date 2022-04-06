أسد جبلي يتجول في شوارع كاليفورنيا

الوكيل الإخباري - رأى الناس في مدينة إيرفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية مشهداً غير عادي، أمس، أسداً جبلياً طليقاً يتجول في أنحاء المدينة. مرّ الأسد بالعديد من المتاجر والمطاعم المختلفة، بما في ذلك صالون تصفيف الشعر المحلي، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن».



كما رُصد مختبئاً بالقرب من ماكينة الصراف الآلي في البنك. ثم ألقت الجهات المختصة القبض على الأسد في نهاية المطاف من قبل ضباط مراقبة الحيوانات بمختبر في مكاتب شركة «مورس مايكرو».

اضافة اعلان

البيان