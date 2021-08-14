أسد يثير الرعب في السعودية - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات السعودية، يوم الخميس، أنها تلقت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد)، مقيدا بعمود في حي سكني بمدينة الرياض.



وحسب بيان القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، تم التعامل مع البلاغ لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقله إلى مركز الإيواء.

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وأضاف البيان أن العمل جار لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



وأكد البيان أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتناؤها)، يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .



وناشد البيان المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو عرض أو اقتناء أي كائنات فطرية أو إكثارها على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.







المصدر - البيان