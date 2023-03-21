أفكار لهدايا عيد الأم 2023 غير مكلفة

الوكيل الإخباري - أفكار لهدايا عيد الأم غير مكلفة، ينتظر الجميع مناسبة عيد الأم بفارغ الصبر، للتعبير عن شيء من الامتنان لأمهاتهم، بالاحتفال أو بالهدايا، لما يعنيه هذا العيد من محاولة تقديم الشكر والامتنان لأعظم شخص في حياة أي فرد “الأم”.

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كما سنتطرق في مقالتنا عن أفكار لهدايا عيد الأم غير مكلفة، منها العملي والمفيد والغير مبالغ فيه مادياً. ومنها ما يتسم بطابع عاطفي.

أفكار لهدايا عيد الأم غير مكلفة

إن كنت لم تستطع ادخار الكثير لشراء هدية مكلفة، وتريد التعبير لأمك عن حبك لها بهدية لطيفة، فهنا ستجد أفكار لهدايا بسيطة تسعد بها والدتك.



باقة من الورود من أفكار هدايا عيد الأم

دائماً ما تدخل الورود السعادة إلى قلوب الأمهات، فهي من أكثر الهدايا التي تعبر عن العواطف والمودة، فماذا لو كانت باقة من زهور الأم المفضلة، مع بطاقة معايدة بخط يدك؟ حتماً ستكون هدية رقيقة ومفعمة بالمشاعر.



صندوق شوكولاتة من هدايا عيد الأم الغير مكلفة

لا تفشل الشوكولا أبداً في إسعاد أي شخص من محبيها، فإذا كانت والدتك من محبي الشوكولا، لا تتردد في إهدائها صندوق من النوع المفضل لديها.



صورة في إطار

لن تجد الأم شيء أجمل من صورة تجمعها بأولادها في ذكرى جميلة، اطبع واحدة من الصور القريبة إلى قلب والدتك وضعها في إطار جميل يناسبها.



نبات مزروع كهدية غير مكلفة لعيد الأم

تحب معظم الأمهات أن تزين منزلها أو شرفتها بالنباتات الخضراء، فأحضر لها نبتتها المفضلة مزروعة في أصيص، أو نباتات عطرية مزروعة للمطبخ مثل الزعتر أو الريحان أو إكليل الجبل.

ميدالية مفاتيح منقوش عليها عبارة أو أسماء

ستكون فكرة لطيفة أن تصمم لها ميدالية تحمل اسمها، أو تنقش عليها حروف أفراد العائلة، فضلاً عن أنها ستحملها معها حيثما تذهب.



وشاح أنيق شتوي أو شال صيفي كهدية غير مكلفة لعيد الأم

اختر لها وشاحاً أنيقاً من الصوف يوضع على الأكتاف، أو شال صيفي بألوان مبهجة لتنسقه مع ملابسها.



شمعة معطرة كأفكار لهدايا عيد الأم



تعد الشمعة خيار جميل لهدية عيد الأم، فهي تضيف رائحة جميلة على المنزل و تبعث على الاسترخاء.



محفظة نقود أنيقة كأفكار لهديا عيد الأم



تعد المحفظة واحدة من أفكار هدايا عيد الأم غير المكلفة، حيث هناك العديد من التصاميم الأنيقة لمحافظ النقود الجلدية ومحافظ البطاقات، يمكنك إهدائها محفظة تتماشى مع حقيبتها المفضلة.

حامل للموبايل أو للتابلت

تعتبر هدية بسيطة، لكنها مفيدة جداً، حتى تتمكن من مشاهدة برامجها المفضلة بشكل مريح.



كتاب كهدية لعيد الأم

ليس هناك أجمل من أن تهدي كتاباً لشخص يحب القراءة، خصوصاً إذا وقعت على صفحته الأولى إهداءً معبراً باسمك.



غطاء حماية أنيق للهاتف

دعنا نتفق أن جميع أمهات العالم تهتم بهاتفها النقال بعناية، وتعد فكرة جيدة إهداء الأم غطاء حماية لهاتفها من الجلد أو السيليكون باللون المفضل لها.

أفكار لهدايا عيد الأم من فئة التجميل والعناية الشخصية

من الجميل أن تعرف ما هي منتجات أمك المفضلة للاهتمام بجمالها، وأن تهديها منها، أو أن تعرف ما تفضل من ألوان في مكياجها وأناقتها، هذا ينم عن اهتمام كبير سيسعد قلبها، وهذه قائمة بأفكار لهدايا عيد الأم غير مكلفة:



- كريمات العناية بالبشرة التي تستخدمها عادة.

- مجموعة طلاء أظافر بألوانها المفضلة.

- كريم ترطيب للوجه أو لليدين برائحة جميلة.

- أحمر الشفاه من الماركة المفضلة عندها.

- زجاجة عطر برائحة جميلة.

- مجموعة منتجات الاستحمام.

- مسك أو معطر للجسم.

- مرآة محمولة لحقيبة اليد.

- مرآة مضيئة.

افكار لهدايا عيد الأم من فئة المطبخ

تعد أدوات المطبخ من الهدايا المفيدة التي يمكن تقديمها في عيد الأم، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة وستسعد بها بالتأكيد.



وهنا ستجد قائمة من هدايا المطبخ البسيطة وغير المكلفة:

- فنجان مطبوع عليه صورة أو عبارة مفضلة لديها.

- طقم مريول مطبخ وقفازات فرن بلون جميل.

- طقم أنيق لحفظ التوابل.

- قطاعة خضراوات.

- صينية تقديم أنيقة.

- مجموعة سكاكين لجميع الاستخدامات.

- مجموعة فناجين قهوة.

هدايا مجانية لعيد الأم 2023

في الحقيقة، لا يجب أن يكون اختيار هدية باهظة الثمن هو العامل الأساسي الذي يشغل بال الابن، لاختيار هدية عيد الأم 2023، وإن كنت تمر في ضائقة مالية، أو لم تستطع تخصيص مبلغ مادي للهدية، إليك القائمة التي ستلهمك لتقديم هدية جميلة ومعنوية، على النحو التالي:



- في البداية، يمكنك صنع بطاقة تهنئة بنفسك، وذلك باستخدام الأوراق الملونة، ثم كتابة رسالة شخصية تعبر عن حبك وتقديرك لوالدتك.



- إذا كانت والدتك من محبي الحلويات، فإن تقديم حلوى محلية الصنع ستكون هدية رائعة واقتصادية. كما يمكن إضافة بعض الزينة والكتابات التي تعبر عن امتنانك لما قدمته لك.



- يمكنك تحضير صندوق مفاجئ يحتوي على مجموعة صغيرة من الهدايا البسيطة، مثل كرت تهنئة وحلوى ومنتجات العناية الشخصية.



- تذاكر السينما، التي ستمنحها فرصة للاستمتاع، وبتكلفة معقولة وبسيطة.



- كما يمكنك البحث عن بعض الأدوات المنزلية البسيطة، مثل الصحون المزينة أو الأكواب المزخرفة، وتقديمها كهدية لوالدتك.



- وعلى سبيل التركيز في التفاصيل، إذا كانت والدتك مهتمة جداً بموضوع معين، كالطهي أو القراءة أو حتى مجال دراستها وعملها، فإن شراء كتاب يتعلق بالموضوع المفضل لها سيكون هدية قيمة ورخيصة وعملية.

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