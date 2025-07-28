الإثنين 2025-07-28 12:00 م
 

مسافر يثير ذعر ركاب طائرة في بريطانيا بتهديد بتفجيرها - فيديو

غاى
الراكب الذي هدد بتفجير الطائرة
 
الإثنين، 28-07-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري-   أثار أحد المسافرين على متن رحلة تابعة لشركة "إيزي جيت" حالة من الذعر، بعدما هدد بتفجير الطائرة وصرخ قائلاً: "الموت لترامب"، مشيرًا إلى الرئيس الأمريكي، وزاعمًا أنه يحمل قنبلة.

اضافة اعلان


الحادثة وقعت على متن الرحلة EZY609 المتجهة من لوتون إلى غلاسكو في اسكتلندا، حيث أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل المسافر وهو يصرخ في مؤخرة الطائرة: "أوقفوا الطائرة. ابحثوا عن القنبلة."


وبحسب شهود عيان، فإن الرجل، البالغ من العمر 41 عامًا، كان في حالة غير طبيعية وتحدث بلكنة آسيوية، مرددًا شعارات مثل "الموت لأمريكا" و*"الله أكبر"*، ما زاد من حالة التوتر بين الركاب.


وسارع عدد من المسافرين إلى السيطرة عليه وطرحه أرضًا، قبل أن يتم تسليمه للشرطة عند هبوط الطائرة.


ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما لم يُعثر على أي متفجرات، في حين فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ع7اتى

منوعات 3 خطوات بسيطة لتجميد المانجو بشكل مثالي لاستخدامها طوال العام

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

فلسطين وزير الخارجية الإسباني يدعو لإنهاء المجاعة في غزة

mn b

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق فوزًا تاريخيًا في رالي إستونيا

فلر

منوعات أرقام الحظ... خرافة قديمة أم معتقد يمنح الإنسان شعورًا بالسيطرة؟

gj

طب وصحة المنتجات الالكترونية البديلة بين القيود والتجارة غير المشروعة: هل تؤدي السياسات الصارمة إلى نتائج عكسية؟

للا

منوعات طفل هندي يعض أفعى كوبرا حتى الموت بعد أن ظنّها لعبة!

العقبة - أرشيفية

أخبار محلية طواقم القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركبا سياحيا في العقبة

تعبيرية

أخبار محلية تراجع التخليص على رؤوس القاطرات بنسبة 52% خلال النصف الأول من 2025



 
 





الأكثر مشاهدة