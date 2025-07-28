مسافر يثير ذعر ركاب طائرة في بريطانيا بتهديد بتفجيرها - فيديو

الحادثة وقعت على متن الرحلة EZY609 المتجهة من لوتون إلى غلاسكو في اسكتلندا، حيث أظهر مقطع متداول على مواقع التواصل المسافر وهو يصرخ في مؤخرة الطائرة: "أوقفوا الطائرة. ابحثوا عن القنبلة."
وبحسب شهود عيان، فإن الرجل، البالغ من العمر 41 عامًا، كان في حالة غير طبيعية وتحدث بلكنة آسيوية، مرددًا شعارات مثل "الموت لأمريكا" و*"الله أكبر"*، ما زاد من حالة التوتر بين الركاب.
وسارع عدد من المسافرين إلى السيطرة عليه وطرحه أرضًا، قبل أن يتم تسليمه للشرطة عند هبوط الطائرة.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، كما لم يُعثر على أي متفجرات، في حين فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.
📌#Luton | #England
Watch the terrifying moment a man stood up on a packed easyJet flight and claimed he had a bomb. The incident occurred aboard Flight EZY609 from Luton to… pic.twitter.com/MNFQAxuZJh
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