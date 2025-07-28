طفل هندي يعض أفعى كوبرا حتى الموت بعد أن ظنّها لعبة!

وبحسب صحيفة Hindustan Times، وقعت الحادثة في منطقة بيتيه يوم الجمعة الماضي، عندما دخلت أفعى كوبرا بطول نحو 60 سم إلى منزل الطفل غوفيندا. وما إن اقتربت الأفعى منه، حتى عضّها الطفل بقوة، ما أدى إلى تمزيقها إلى نصفين وموتها فورًا.
وعلى الفور، تم نقل الطفل فاقدًا للوعي إلى مركز صحي قريب، ثم إلى مستشفى، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة ولم تظهر عليه أعراض التسمم، ما يرجّح أن الأفعى لم تطلق سمّها أثناء الحادث.
ويرى خبراء الحياة البرية أن تزايد الأمطار وأعمال البناء العشوائي دفع الثعابين لمغادرة بيئاتها الطبيعية والظهور في المناطق السكنية.
تجدر الإشارة إلى أن الكوبرا تُعد من أخطر أنواع الثعابين في الهند، وتؤدي عضّاتها إلى وفاة آلاف الأشخاص سنويًا.
-
أخبار متعلقة
-
أرقام الحظ... خرافة قديمة أم معتقد يمنح الإنسان شعورًا بالسيطرة؟
-
مسافر يثير ذعر ركاب طائرة في بريطانيا بتهديد بتفجيرها - فيديو
-
وفاة طاهٍ شاب في إيطاليا بعد اختناقه بقطعة موزاريلا - صورة
-
بالفيديو.. ركاب يهربون من طائرة إثر إنبعاث دخان في مطار دنفر الأمريكي
-
قَتَل زوجته ودفن ضحاياه تحت البلاط.. الإعدام شنقاً لسفّاح المعمورة في مصر
-
أطول نساء العالم عمرا في اليابان.. ما السر؟
-
شاي الماتشا الياباني.. من "هوس تيك توك" إلى أزمة إنتاج عالمية
-
ذكاء اصطناعي يكشف أسرار نقوش رومانية عمرها قرون