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طفل هندي يعض أفعى كوبرا حتى الموت بعد أن ظنّها لعبة!

للا
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   في حادثة غريبة من ولاية بيهار شمال شرقي الهند، عضّ طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا أفعى كوبرا حتى الموت، بعدما التقطها ظنًا منه أنها لعبة.

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وبحسب صحيفة Hindustan Times، وقعت الحادثة في منطقة بيتيه يوم الجمعة الماضي، عندما دخلت أفعى كوبرا بطول نحو 60 سم إلى منزل الطفل غوفيندا. وما إن اقتربت الأفعى منه، حتى عضّها الطفل بقوة، ما أدى إلى تمزيقها إلى نصفين وموتها فورًا.


وعلى الفور، تم نقل الطفل فاقدًا للوعي إلى مركز صحي قريب، ثم إلى مستشفى، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة ولم تظهر عليه أعراض التسمم، ما يرجّح أن الأفعى لم تطلق سمّها أثناء الحادث.


ويرى خبراء الحياة البرية أن تزايد الأمطار وأعمال البناء العشوائي دفع الثعابين لمغادرة بيئاتها الطبيعية والظهور في المناطق السكنية.


تجدر الإشارة إلى أن الكوبرا تُعد من أخطر أنواع الثعابين في الهند، وتؤدي عضّاتها إلى وفاة آلاف الأشخاص سنويًا.

 

ارم نيوز 

 
 
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