الثلاثاء 2025-07-29 10:05 ص
 

الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 
الثلاثاء، 29-07-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن الانتهاء من اختيار عينة إقرارات ضريبة الدخل التي تم تقديمها خلال العام الحالي عن العام 2024 وفقا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل الممارسات العالمية في اختيار العينات. 

اضافة اعلان


وأوضح أن الدائرة حريصة على الاستمرار بتطبيق المعايير الدولية المتبعة في اختيار عينة الإقرارات المقبولة كما وردت من المكلفين دون ان يتم أي تعديل عليها ومراعاة معايير الخطورة المعتمدة في الدائرة.


واشار أبو علي انه وضمن سياق اجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فان الاقرارات التي لا تخضع للتدقيق الفني ستكون خاضعة للتدقيق الالكتروني من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي عملت على استحداثه لضمان العدالة الضريبية والشمولية في التدقيق الضريبي واعتماد التدقيق النوعي والمتخصص للإقرارات الالكترونية.


وقامت الدائرة بتوفير نتائج عينة إقرارات ضريبة الدخل المقبولة كما وردت من المكلفين على موقعها الالكتروني من خلال توفير خدمة الاستعلام عن اقرارات ضريبة الدخل المقبولة ضمن نظام العينة على الرابط www.istd.gov.jo، تحت ايقونة الاستعلام واختيار عنوان الاقرارات المقبولة، بحيث بإمكان أي مكلف إدخال الرقم الضريبي لمعرفة إن كانت إقراراتهم مقبولة أم لا..

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين

فلسطين شهيد برصاص مستوطن في قرية شرقي يطا

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة

بكين: 30 قتيلا وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

عربي ودولي بكين: 30 قتيلا وإجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة

أخبار محلية الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة

تعبيرية

أخبار محلية ضبط معتد بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألف في عجلون

جانب من الجولة

أخبار محلية البكار يتفقد مديرية عمل اربد ومعهد تدريب مهني الرمثا

برنامج الأغذية العالمي: يجب أن تتدفق المساعدات لغزة قبل فوات الأوان

فلسطين برنامج الأغذية العالمي: يجب أن تتدفق المساعدات لغزة قبل فوات الأوان

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل مصدر : نتائج التوجيهي يوم الخميس الموافق 7 آب المقبل



 
 





الأكثر مشاهدة