لقاح أسترازينيكا يتسبب بوفاة مذيعة بريطانية

الوكيل الإخباري _
كشفت عائلة المذيعة البريطانية "ليزا شو " عن وفاتها إثر تعرضها للجلطات الدموية نتيجة تلقيها لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 44 عاما .اضافة اعلان
وقالت عائلتها : أصيبت بصداع حاد بعد أسبوع. من تلقيها لقاح “أسترازينيكا” وشعرت بالتعب والمرض الشديد بعد أيام قليلة.
وأشارت العائلة الى انها توفت في مستشفى “رويال فيكتوريا” في نيوكاسل الأسبوع الماضي. بعد أن تلقت العلاج في العناية المركزة إثر إصابتها بجلطات دموية ونزيف.
وبسبب ما يسببه من جلطات، أعلنت هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا. إعطاء من تقل أعمارهم عن 40 عاماً للقاح بديل عن لقاح “أسترازينيكا”.
المصدر : الامارات نيوز