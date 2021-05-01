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السبت، 01-05-2021 03:02 م

أكبر ثمرة مانجو فى العالم تدخل موسوعة غينيس بوزن 4.25 كيلو جرام - فيديو

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الوكيل الاخباري - دخلت ثمرة مانجو، موسوعة غينيس كأثقل ثمرة بالعالم، حيث بلغ وزنها 4.25 كيلوجرام (9.36 رطل).

حيث تمكن مزارعون من كولومبيا من تحطيم رقم قياسي بعد زراعة أثقل مانجو في العالم في جواياتا ، كولومبيا في مزرعة سان مارتين في منطقة بوياكا.

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وكسر المزارعان جيرمان أورلاندو نوفوا باريرا ورينا ماريا ماروكين، الرقم القياسي السابق من قبل، والذي سجل لمانجو عثر عليه في الفلبين وكان وزنه 3.435 كيلوجراما (7.57 رطل) في عام 2009، وفقا للموقع الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

 



بدأ جيرمان ورينا في ملاحظة أن الثمرة كانت تنمو بشكل كبير جدا، ويمكنهما ملاحظة الفرق فيما يتعلق بالمانجو الأخرى على الشجرة، وبمجرد معرفة الحجم والوزن الرسميين ، اقترحت ابنته دابيجي البحث على الإنترنت لمعرفة ما إذا كان هناك أي عنوان قياسي متعلق بالفئة ووجدت أن المانجو التي كانت لديهم في المنزل كانت الأثقل في العالم.

 



وكانت حققت ثمرة جريب فورت ضخمة جدا رقمين قياسيين، ودخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مرتين، وذكر موقع "سبوتنيك" أن ثنائيا أمريكيا دخل موسوعة "غينيس" بفضل الثمرة التي حطمت رقمين قياسيين، الأول يتعلق بالوزن والآخر بالحجم، وبلغ وزن الثمرة 3 كجم، بينما بلغ قطرها 73 سم، لتتغلب بذلك على الرقم القياسي السابق لثمرة جريب فروت في البرازيل عام 2006.

 

 



المصدر : العالم

 




 

 


 

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