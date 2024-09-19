بوكيمون تربح دعوى بقيمة 15 مليون دولار ضد لعبة مقلدة

الوكيل الإخباري- بعد 3 سنوات من الصراع القضائي، ربحت شركة "ذا بوكيمون" اليابانية للألعاب الإلكترونية دعوى رفعتها ضد مجموعة من 6 شركات ألعاب إلكترونية أخرى، وحصلت على تعويض بقيمة 15 مليون دولار.

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أعلنت شركة "ذا بوكيمون" التابعة لشركة "نينتاندو" العالمية، في بيان الثلاثاء، عن فوزها في المعركة القانونية، بعد إثبات انتهاك الشركات الست لـ"حقوق الطبع والنشر" الخاصة بها، إضافة إلى انتهاك "قانون منع المنافسة غير الشريفة". ورغم فوزها بالمبلغ الضخم، كانت قد طالبت "محكمة الشعب المتوسطة" في مدينة شنتشن بتعويضات تصل قيمتها إلى 72.5 مليون دولار، وفقًا لموقع "مترو" البريطاني.



وأمرت المحكمة شركة واحدة فقط من الشركات الست، وهي Palworld، بدفع مبلغ 15 مليون دولار، بينما تتحمل 3 شركات أخرى، لم يُكشف اسمها، مسؤولية مشتركة عن جزء من الأضرار، وتبرأت الشركتان الأخيرتان. إلا أن الشركات المقلّدة عمدت إلى استئناف الأحكام، خاصة أنها حققت بعد عام واحد فقط من إصدار نسخها المزورة مبلغ 43 مليون دولار كإجمالي أرباح.



أرباح النسخة المزورة

صدرت النسخة المقلدة من اللعبة عام 2015 وأطلق عليها Pocket Monster Reissue، ولاقت رواجًا بين اللاعبين الصغار والكبار، وهددت مبيعات ألعاب شركة "ذا بوكيمون" بعدما باعت أكثر من 5 ملايين نسخة في 3 أيام فقط. بعد وقت قصير، ومع ظهور الفوارق في النوعية مقارنة بألعاب "ذا بوكيمون"، تراجعت شعبية اللعبة المزورة، لكنها استمرت في إثارة الجدل بسبب تشابهها مع "بوكيمون".



عندها لم يكن أمام "ذا بوكيمون" إلا التوجه إلى القضاء عام 2021 ضد مجموعة الشركات التي ساعدت في تطوير ونشر اللعبة المزيفة، والتي بدأ إصدارها عام 2015، واتهمتها بسرقة حقوق شخصيات مثل "بيكاتشو" و"آش كاتشوم".