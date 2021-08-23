الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 10:46 ص

أمريكا .. حالة نادرة لرضيع يغطي الشعر جسمه بعد تناوله هذا الدواء - فيديو

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الوكيل الاخباري - كشفت إحدى الأمهات من تكساس، عبر صفحتها الرسمية "تيك توك"، عن حالة رضيعها النادرة بعد تلقيه لعلاج مرض فرط الأنسولين الخلقي.

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ووفقا لما نقلته صحيفة "ذي صان" البريطانية، فقد شاركت الأم متابعيها مقطع فيديو يظهر نمو الشعر على جسم رضيعها، ماتيو هيرنانديز (4 أشهر)، في ساقيه وذراعيه وظهره، موضحة أن "هذه الحالة نادرة، فابنها ولد بمرض خلقي، هو مرض فرط الأنسولين، والذي يصيب طفلا واحدا من بين كل 50 ألف طفل، ما استدعى علاجه بدواء "ديازوكسيد" الذي وصفه لها الأطباء".

 

@blshelby ♬ Spongebob - Dante9k


وأرفقت المقطع بتعليق: "عندما يصبح طفلك مشعرا بسبب الاضطرار إلى تناول الدواء".

وقالت: "لم يكن لديه شعر مثل هذا عندما ولد، جاء ذلك بعد أن بدأ العلاج".

 

@blshelby ♬ original sound


وأضافت أنها لا تهتم بما يقوله الآخرون عن ابنها، وشاركت مقطع فيديو لها وهي ترقص بسعادة معه بين ذراعيها.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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