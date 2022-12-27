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الثلاثاء، 27-12-2022 09:42 ص

أمريكا ..فازت بـ 175 ألف دولار في لعبة تبادل هدايا -صورة

هل-يجوز-شراء-أوراق-اليانصيب-لـ-إبن-باز


الوكيل الإخباري - فازت امرأة أمريكية في ولاية كنتاكي الأمريكية بمبلغ 175 ألف دولار، من تذكرة يانصيب وصلتها في حفل لعبة تبادل هدايا في مكتبها، حسب بيان صادر عن يانصيب كنتاكي.

وذكرت قناة «سي إن إن»، أن لوري جينز من لويزفيل، التي تعمل في مركز لطب الأسنان، شاركت في 13 ديسمبر، في لعبة تبادل هدايا ألعاب عيد الميلاد في مكتبها، حيث يفترض ألا تتجاوز قيمة الهدية الواحدة 25 دولاراً.

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وخلال تبادل الهدايا، قام مشارك في اللعبة، بـ «أخذ» بطاقة «تي جي ماكس»، التي تلقتها جينز، وقيمتها 25 دولاراً، وكان عليها بالتالي، وفقاً لقواعد تبادل الهدايا، أن تختار هدية أخرى، فاختارت تذاكر يانصيب قابلة للخدش لزميل في العمل. وقالت جينز: «ما إن وصلت إلىّ حتى أصبحت ملكي»، وحققت لها التذكرة الأولى مبلغ 50 دولاراً، فيما حصدت من التذكرة الثانية الجائزة الكبرى، 175 ألف دولار.


وأوضحت أن فوزها أثار حالة من الصدمة في المكتب، وقالت: «إن الجميع كانوا يخرجون آلاتهم الحاسبة، ويتحققون منها مرة تلو الأخرى». ووفقاً ليانصيب كنتاكي، تبلغ احتمالات الفوز بالجائزة، 1 فقط من 1.08 مليون.

 


 

 

البيان 

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