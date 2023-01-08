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الأحد، 08-01-2023 10:05 ص

أمريكا..لص يسطو على مطعم بمسدس بلاستيك فيقتله زبون بـ9 رصاصات - فيديو

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الوكيل الإخباري - تبحث شرطة ولاية تكساس الأميركية منذ يومين عن رجل ظهر في فيديو صورته كاميرا داخلية في أحد مطاعم مدينة هيوستن، وهو يتناول الطعام برفقة صديق، حين دخل مسلح بمسدس وطلب من الزبائن ما بحوزتهم من مال، ولما انهمك بلملمة ما سحبوه من جيوبهم ووضعوه على الطاولات، باغته الرجل من الخلف وأرداه قتيلا بالرصاص، ثم جمع المسروق من جثته وأعاده إلى الزبائن، وغادر كأن شيئا لم يكن.

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وكل ما ترغب به الشرطة، وفق بيان أصدرته، ولم توجه فيه أي اتهام للرجل، هو التحدث إليه "حول دوره بإطلاق النار" على اللص الذي ذكر شهود عيان أنه عشريني العمر، كان قبل ربع ساعة من منتصف ليلة الجمعة ملثما بقناع تزلج أسود.

 

 

ذكرت الصحيفة، نقلا عن الشرطة أيضا، أن الزبون أطلق 4 رصاصات على اللص، ولما سقط أرضا أطلق 4 رصاصات أخرى في أنحاء عدة من جسمه، ثم واحدة على رأسه، ولما أمسك بمسدس القتيل وجد أنه كان مزيفا، من البلاستيك، فانتابته نوبة غضب، فرمى المسدس على الجدار، وخرج الى حيث كانت سيارته مركونة في الخارج.


 

 

 

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