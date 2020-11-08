أول ظهور لملكة بريطانيا وهي ترتدي الكمامة.. شاهد

الوكيل الاخباري - ظهرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، لأول مرة وهي ترتدي الكمامة الطبية في إحدى المناسبات العامة، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وارتدت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 94 عاما كمامة سوداء اللون خلال حضورها احتفال تذكاري في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأقيم الحدث ، وهو يوم تكرم فيه المملكة المتحدة الذين فقدوا حياتهم في الحرب العالمية الأولى.



وقال قصر باكنغهام في بيان إن "الملكة احتفلت بالذكرى المئوية لدفن المحارب المجهول في وستمنستر أبي هذا الأسبوع، في تكريم شخصي قبل إحياء الذكرى الأحد".



ويُعتقد أن الكمامة السوداء التي ارتدتها الملكة إليزابيث في الحدث مزينة حوافها باللون الأبيض، وهي من تصميم أنجيلا كيلي، المستشارة الشخصية للملكة، التي سبق لها وأن صممت العديد من ملابسها.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ظهرت الملكة إليزابيث في أول مشاركة ملكية لها منذ بداية الوباء، ولكنها لم ترتدي الكمامة على الرغم من عودة ظهور فيروس كورونا المستجد مع الموجة الثانية.



وفي شهر مارس/ آذار أصيب نجلها، ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بفيروس كورونا، لكنه شفي منه بعد قضائه فترة من العزل الذاتي في اسكتلندا.



وتخضع المملكة المتحدة حاليا للإغلاق الوطني الثاني، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

سبوتنيك

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