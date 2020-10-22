بعد 5 سنوات حبيس الفراش بسبب سمنته .. بريطاني يخرج من منزله برافعة - فيديو

الوكيل الاخباري – استعان أسمن رجل في بريطانيا، برجال الإنقاذ لإخراجه من شقته بعد أن ظل لمده 5 سنوات غير قادر على التحرك خارج غرفته بسبب وزنه الزائد.



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حيث شارك نحو 30 رجل إنقاذ في عملية إخراج جيسون هولتون، (30 عاما) البالغ وزنه 317 كيلوغراما، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وأوضحت الصحيفة أن رجال الإنقاذ كسروا نافذة شقته الواقعة في الطابق الثالث في مبنى بكيمبرلي، ووضعوا دعائم على الأرض خشية انهيار السقف في حال سقوط الرجل.



وقال هولتون إنه يعاني دوما من السمنة لكن حالته لم تكن خطيرة، حتى تدهورت في عام 2014، بعد أن أدمن على تطبيق لتوصيل الأطعمة السريعة.



وبحسب الشاب البريطاني فإنه اعتاد على تناول الكباب والبطاطس المقلية في وجبة الفطور، بجانب الكعك بالشوكولاتة، بالإضافة إلى 3 أطباق كبيرة من معكرونة النودلز الصينية وخبز بالقريدس وكعك في وجبة الغداء.



وفي وجبة العشاء كان يتناول شطيرتي جبن وعلبتي شوكولاتة و3 أكياس من البطاطس المقلية.



وإلى جانب كل هذه الأطعمة، كان هولتون يشرب لترا ونصف من عصير البرتقال يوميا، و5 علب من المشروبات الغازية.



المصدر : سبوتنك



