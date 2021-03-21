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الأحد، 21-03-2021 11:47 ص

إذا تعرضت لـعضة كلب .. 7 أشياء يجب عليك القيام بها في الحال

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الوكيل الاخباري - يتسبب ما يقرب من 50٪ من عضات الكلاب بدخول البكتيريا إلى الجسم، بما في ذلك عدوى المكورات العنقودية والعقدية وبكتيريا الباستريلا، وغيرها من أنواع البكتريا. 

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ويمكن للكلاب الوحشية غير الملقحة أيضا أن تحمل -وتنقل - داء الكلب، يقول طبيب الطوارئ ستيفن سايلز، دكتوراه في الطب.

 

إنه في نهاية المطاف، الاهتمام بمعالجة عضة كلب تدور حول منع البكتيريا من التسبب في حدوث العدوى"، بحسب موقع "كليفلاند كلينك" الطبي. 

يضيف الدكتور سايلز إن: "الأسنان الأمامية للكلب تلتقط الأنسجة وتضغط عليها، كما يمكن أن تمزق أسنانه الصغيرة الجلد، والنتيجة هي جرح مفتوح، وإذا أصيب الجرح بالعدوى، فإنه غالبًا ما يكون تأثيره شديد على الصحة".


ويتابع: "إن مصدر القلق الأول بشأن هذه اللدغات هو العدوى، قد تحتاج إلى دخول المستشفى وتحتاج إلى مضادات حيوية عن طريق الوريد". 


ويشير الدكتور سايلز إلى أنه بغض النظر عن أي شيء، يجب زيارة الطبيب في غضون ثماني ساعات من عضة الكلب، لافتا إلى أن "الانتظار لفترة أطول يزيد من خطر الإصابة.

 

وإذا كنت مصابًا بداء السكري أو تعاني من نقص المناعة، فإن خطر الإصابة بالعدوى يكون أكبر". 


7 خطوات لعلاج عضة الكلب


في هذا التقرير، نستعرض 7 خطوات لعلاج عضة الكلب، والتي يجب اتخاذها على الفور لعلاج الجروح وتقليل خطر العدوى، الناتجة عن التعرض لعضات الكلب. 


1. اغسل الجرح: استخدم صابونا معتدلا، وقم بتشغيل ماء الصنبور الدافئ عليه لمدة خمس إلى 10 دقائق.


2. ابطأ النزيف: استخدم قطعة قماش نظيفة، لإبطأء أو إيقاف النزيف. 


3. استخدم كريم مضاد حيوي: يمكن استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لوصفة طبية إذا كان متوفرا لديك.


4. لف الجرح بضمادة معقمة.


5. احتفظ بضمادة الجرح واستشر الطبيب.


6. قم بتغيير الضمادة عدة مرات في اليوم بمجرد أن يفحص الطبيب الجرح.


7. راقب علامات العدوى، بما في ذلك الاحمرار والتورم وزيادة الألم والحمى.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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