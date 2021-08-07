إصابة جندي أسترالي بجروح خطيرة على يد تمساح أثناء السباحة في قرية صيد

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن جنديا في الجيش الأسترالي أصيب بجروح خطيرة في الرأس والصدر بعد أن هاجمه تمساح في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، كما تعرض زميل له للعض أثناء محاولة إنقاذه في أقصى شمال ولاية كوينزلاند.



وقالت وسائل الاعلام الأسترالية إن الجنديين كانا يسبحان بالقرب من قرية صيد ساحلية في شبه جزيرة كيب يورك الواقعة على بعد 800 كيلومتر شمال كيرنز عندما هوجما.

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وقالت هيئة الإسعاف الطائر الملكية على تويتر إنها نقلت الرجلين جوا إلى مستشفى في كيرنز وذكرت وسائل الإعلام أن كليهما في حالة مستقرة.



وقالت وزارة الدفاع لشبكة (إيه.بي.سي) إن الرجلين من أفراد الجيش، لكنها لم تذكر ما إذا كانا في الخدمة عندما وقع الهجوم.

المصدر - البيان