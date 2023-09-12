إطفاء أنوار برج إيفل تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب المدمر

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية باريس أن أضواء برج إيفل يطفىء تضامنا مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب و يعتبر الأعنف في تاريخ البلاد وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص.

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ويأتي هذا القرار تعبيرا عن "مساندة العاصمة الفرنسية باريس ودعمها الكامل للمغرب"، حسبما أكدت عمدة باريس آن هيدالغو، معربة عن "تضامنها مع المدن المغربية المتضررة ومع عائلات كل الضحايا.



وكانت عمدة منطقة الدائرة السابعة في العاصمة الفرنسية (حيث يقع برج إيفل) رشيدة داتي، قد طلبت على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "أن يتم إضاءة برج إيفل بألوان علم المغرب تضامنا مع الشعب المغربي".



كما طلبت من مجلس مدينة باريس تقديم المساعادات المادية والمالية في أقرب وقت ممكن.



اليوم السابع