أبرز الأماكن التاريخية المتضررة بمراكش

الوكيل الإخباري - تتضاعف مآسي الزلازل حين تضرب مدنا تضم تراثا قديما ونادرا، كما حدث في الساعات الأخيرة في مدينة مراكش المغربية.

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والزلزال مركزه في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش التاريخية التي تحوي بعض أشهر آثار البلاد وأقدمها، كان بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر.



نتعرف على الأماكن العتيقة والتاريخية التي تعرضت للضرر في مدينة مراكش من جراء الزلزال.

مسجد الكتبية

يعود البناء الأول لمسجد الكتبية إلى المهندس الأندلسي يعيش المالقي، بتكليف من الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية.

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسجد تعرض لأضرار، لكن لم يتضح حجمها على الفور، وتُعرف مئذنته التي يبلغ ارتفاعها 69 مترا (226 قدما) باسم "سقف مراكش".



- الأسوار الحمراء الشهيرة وهي التي تحيط بالمدينة القديمة في مراكش، المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.



- حي "المْلاّح".. أحد الأحياء العتيقة لمدينة مراكش.



- صومعة مسجد خربوش بساحة جامع الفنا.

سكاي نيوز