شاهد.. دمار وبيوت مهدمة في قرية تابعة لإقليم الحوز بالمغرب

الوكيل الإخباري - أظهرت مقاطع مصورة، تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الضخم في قرية تلات يعقوب التابعة لإقليم الحوز في المغرب. وأظهرت المقاطع المنازل المهدمة في مشاهد تقشعر لها الأبدان.

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وأفاد الإعلام المغربي بوجود تعبئة كبرى بالمؤسسات الصحية ودعوات للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.



وأفادت الداخلية المغربية بأن قوات الجيش تساعد فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ. وقد وصفت وسائل إعلام مغربية الزلزال بأنه أقوى زلزال يضرب المملكة، فيما ارتفعت صرخات الاستغاثة من تحت الأنقاض بعدة مدن مغربية.

وكان بيان للوزارة قد حدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش.





وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن قرى بالمناطق الجبلية جنوب غربي مراكش لا تزال محاصرة ومن الصعب الوصول لها.



وقال ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب".

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، وعلى عمق 18.5 كلم.



اداسن إفك أربي الصبر Cet habitant de Talat n’ yaacoub montre l’ampleur des dégâts, le village est complètement détruit.اداسن إفك أربي الصبر pic.twitter.com/Mz7KMoxAtz September 9, 2023

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