بعد زلزال المغرب.. كيف تحمي نفسك من الإصابة؟

الوكيل الإخباري - ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر المغرب، في تمام الساعة الحادية عشر ليلا بتوقيت المغرب، ما أدى إلى سقوط 2000 قتيلا على الأقل، حسب وزارة الداخلية المغربية.

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نستعرض في التقرير التالي، نصائح للنجاة من الزلازل عند حدوثها، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



نصائح للنجاة خلال الزلزال



أولا: الأشخاص في داخل المبنى

-الجلوس اجلس تحت مكتب أو طاولة والتمسك بها.

-الانتقال أو الجلوس بالقرب من الجدار الداخلي.

-الابتعاد عن النوافذ والمدافئ والأثاث والأجهزة الثقيلة.

-الخروج من المطبخ، فهو مكان خطير يمكن أن تسقط عليك أشياء.

-عدم النزول إلى الطابق السفلي أو الاندفاع إلى الخارج بينما يهتز المبنى.

-عدم النزول نهائيًا على الدرج أو السلالم أو عندما يكون هناك خطر السقوط وإيذاء نفسك أو التعرض لسقوط الزجاج أو الحطام.

-عند وجود الشخص في السرير، يجب التمسك به وحماية الرأس بالوسادة، لكن يجب عدم الحركة يمكن أن يتسبب الزجاج المكسور الموجود على الأرض في حدوث إصابات إذا مشيت أو تدحرجت على الأرض.

-إذا كنت على كرسي متحرك، يجب إغلاق العجلات، مع التخلص من أي عناصر متصلة بالكرسي المتحرك.

ثانيا: الأشخاص في الخارج

يوصي الخبراء بالدخول إلى المنطقة المفتوحة، بعيدا عن المباني وخطوط الكهرباء والمداخن وأي شيء آخر قد يسقط عليك؛ مثل الأشجار.



ثالثًا: الأشخاص في السيارة

-يجب قيادة السيارة بحذر من خلال نقل السيارة بعيدًا عن حركة المرور.

-تجنب التوقف على أو تحت جسر أو جسر علوي أو تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أو خطوط الكهرباء أو اللافتات.

-البقاء داخل السيارة حتى يتوقف الاهتزاز.

-عند استئناف القيادة، انتبه إلى الفواصل في الرصيف والصخور المتساقطة والمطبات في الطريق عند اقتراب الجسور.

-إذا كانت القيادة في مناطق جبلية، يجب الحذر من الصخور المتساقطة والانهيارات الأرضية والأشجار وغيرها من الحطام الذي يمكن أن تتفككه الزلازل.



نصائح للوقاية من خطر الزلازل

-النزول على اليدين والركبتين عند الشعور بالزلزال، يحمي هذا الوضع من السقوط ولكنه يسمح لك بالتحرك إذا لزم الأمر.

-تغطية الرأس والرقبة أو الجسد بالكامل، أسفل الطاولة أو المكتب، النزول بالقرب من جدار داخل أو بجوار الأثاث المنخفض الذي لن يسقط عليك، يجب تغطية رأسك ورقبتك بذراعيك ويديك.

الكونسلتو