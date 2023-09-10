الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

إنشاء مراكز صحية جديدة بالأردن

الائتمان العسكري يعلن عن توسعة شبكة صرافاته الآلية

بدء التسجيل بدورات الوطنية للتشغيل والتدريب في عجلون

التحاق 70متدربا في برنامج التدريب السياحي بالطفيلة

مجلس الوزراء يقر نظام تعويض المتضرِّرين من حوادث السير

الخلايلة: قوانين "الاستثنائية" نوقشت بشكل مستفيض

مناشدة للتبرع بقلب لإنقاذ حياة شاب أردني

خلال 35 ساعة.. 9 هزات أرضية تضرب مراكش في المغرب

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الأحد، 10-09-2023 12:51 م

رضيع سحب بحبل السرة من تحت الأنقاض .. فيديو يفطر القلوب

reuters_com_2023_newsml_RC2U43AYZLLM


الوكيل الإخباري - تحت هول الصدمة التي حلت بالمغرب صباح أمس يوم السبت، إثر الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص، انتشرت مشاهد مروعة من قلب الكارثة.

اضافة اعلان

 

 

فوسط الدمار المروع الذي حل بإقليمَي الحوز وتارودانت الأكثر تضررا جنوبي مراكش، واللذين يضمان الكثير من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس، وهي بمعظمها مناطق يصعب الوصول إليها، انتشرت مقاطع مصورة تظهر انتشال رضيع من تحت الأنقاض.


وظهر رجل يسحب الطفل حديث الولادة، فيما يتدلى منه حبل السرة، في مشهد يفطر القلوب.


لكن بعد البحث عن الفيديو، ظهر عدد من الأشخاص يتكلمون بغير اللغة العربية أو حتى الفرنسية الرائجة بالمغرب.


ليتبين أن المقطع لا علاقة له بكارثة الزلزال التي وقعت فجر أمس السبت، حاصدة مئات القتلى والجرحى.

 

ويشيّع المغرب الذي اتشح بالسواد، اليوم الأحد ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

 

 

 العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
510411

7 عادات لأكثر الناس نجاحاً في العالم

8 (4)

اشتهر بفيديو "طولي بالك" وحقق ملايين المشاهدات .. ما قصة المرض الذي يعاني منه الطفل السوري يوسف عثمان

Untitledثل

إهانة وطرد سوريات وأطفالهن من حافلة تركية.. وموجة غضب بعد الفيديو الصادم

ExtImage-580842-1475059840

النيران قتلت جميع أفراد عائلتها...إبنة الـ 11 عاما كانت الناجية الوحيدة في أمريكا - صورة

20230909_1694274373-937

شاهد.. دمار وبيوت مهدمة في قرية تابعة لإقليم الحوز بالمغرب

Zelzel-Maghreb

لماذا تحدث الزلازل؟ وماهي أكثر 5 دول عرضة لها؟

أخبار متعلقة
20230909_1694274373-937

شاهد.. دمار وبيوت مهدمة في قرية تابعة لإقليم الحوز بالمغرب

Zelzel-Maghreb

لماذا تحدث الزلازل؟ وماهي أكثر 5 دول عرضة لها؟

423261_48_1694265809

أبرز الأماكن التاريخية المتضررة بمراكش

WhatsApp Image 2023-09-09 at 06.25.25

ثبات وهدوء .. ردة فعل شيخ مغربي اثناء وقوع الزلزال تتصدر مواقع التواصل- فيديو

c728ca63-58ab-4748-ba20-bf65728185d4

شاهد رعب وهروب مدعوين في حفل زفاف لحظة وقوع زلزال المغرب