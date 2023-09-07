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الخميس، 07-09-2023 11:39 ص

إطلاق ناجح لمهمة يابانية إلى القمر

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الوكيل الإخباري - أطلقت اليابان اليوم الخميس مهمة "مون سنايبر" لاستكشاف القمر، يسعى من خلالها برنامج طوكيو للفضاء الى تجاوز سلسلة إخفاقات تعرّض لها في الأشهر الماضية، وتأتي بعد تحقيق الهند نجاحا تاريخيا في إنزال مركبة على سطحه.

وباتت الهند الشهر الماضي رابع دولة تنجح في إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

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من جهتها، فشلت اليابان مرتين في ذلك، إذ سعت العام الماضي إلى إنزال مركبة "أوموتيناشي" على متن مهمة "أرتيميس 1" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لكن فقد الاتصال مع المركبة.


وفي أبريل، فشلت شركة "آيسبيس" اليابانية الناشئة في محاولة طموحة لتصبح أول شركة تهبط على القمر، إذ فقدت الاتصال مع مركبتها بعدما قالت إنه كان "هبوطا قاسيا".


وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أقلع الصاروخ "اتش-آي آي ايه" من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملا المركبة التي من المقرر أن تهبط على سطح القمر في مطلع العام 2024.

 

البيان 

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