الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

السنغال.. 11 اصابة إثر انحراف طائرة ركاب عن المدرج قبل إقلاعها

بني مصطفى ترعى الحلقة النقاشية حول العوائق التي تحول دون توظيف المرأة

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين براميا والسماقة

غالانت يرد على تلميح بايدن بوقف تسليح إسرائيل

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا في الأسبوع الأول من شهر أيار

الخصاونة من مصر: الأردن يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة

"سندكّ هيبة جيشكم".. القسام تبث استعداداتها لمواصلة الحرب

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن400 أسرة خلال شهر نيسان

وزير الصحة يفتتح مركزي صحي حي نزال وخشافية الدبايبة الأوليين في العاصمة

حماس تعلن مغادرة وفدها القاهرة عائدا إلى الدوحة

الخميس، 09-05-2024 02:17 م

المركزي التركي: التضخم سيبلغ ذروته الشهر الجاري

QNA_TURKIA-BANK0170202022

الوكيل الإخباري- أعلن محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان اليوم الخميس أن التضخم في البلاد سيبلغ ذروته خلال شهر مايو الحالي.

اضافة اعلان


وأضاف كاراهان أن نسبة التضخم ستتراوح بين 75 و76٪، مشيراً إلى أنها ستبدأ بالانخفاض اعتبارًا من يونيو المقبل.


وأوضح أن توقعات البنك المركزي بخصوص التضخم في تركيا حتى نهاية العام الجاري، ارتفعت بنقطتين عما كانت عليه سابقًا، لتصبح 38٪، مؤكدًا أن الغرض الرئيسي للبنك المركزي هو ضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليه، وهو يتابع عن كثب الأسعار وتوقعات التضخم.


وقال كاراهان إن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي ارتفع إلى 34 مليار دولار.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
663cb2a94c59b76f2254b327

بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25%

1715249487119

بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع

504110_X0KYP7Lf_MGyZi-6RWkKT9I-EjmB6NiI

الذهب عالمياً يتحرك حول هذه المستويات !

520241115437811645818

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ذهب1

أسعار الذهب في الاردن اليوم

355154_1_1701240953

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

أخبار متعلقة
LYNXMPEE7C0B7_L

المركزي التركي يصدر قرار الفائدة

moved_LYNXMPEHAL0PT_L

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم والفائدة

33

هل تصبح الشوكولاتة والبن سلعاً فاخرة؟ أزمة عالمية تتسبب في قفزة سعرية قوية

CityofLondon_800x533_L_1661173225

التضخم في بريطانيا يتباطأ لأدنى مستوياته في أكثر من عامين

0741

الذهب ليس الوحيد.. ما أبرز السلع الأساسية التي قفزت أسعارها مؤخراً؟

0147410

تصريح جديد من صندوق النقد بشأن اسعار الفائدة المرتفعة