اليابان تطلق مهمتها القمرية بعد تأجيل 3 مرات

الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا» أنها ستحاول إطلاق صاروخها «إتش2-أيه» يوم الخميس المقبل.

اضافة اعلان



وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إنه كان من المقرر أن ينطلق الصاروخ وعلى متنه حمولة كبيرة يوم 26 أغسطس الماضي، لكن تم تأجيله ثلاث مرات بسبب مخاوف تتعلق بسوء الأحوال الجوية. وسيحمل الصاروخ الثقيل قمراً متطوراً للتصوير ومركبة للهبوط على سطح القمر، ومن المقرر أن يصل إلى القمر في يناير على أقرب تقدير.



وستصبح هذه أول مركبة فضاء يابانية تهبط على سطح القمر، لتصبح اليابان خامس دولة على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز.

البيان