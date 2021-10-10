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الأحد، 10-10-2021 11:57 ص

إعلامي مصري يحذر من المكالمات الواردة من جزر المالديف - فيديو

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الوكيل الاخباري - حذر الإعلامي المصري عمرو أديب من الوقوع في عمليات الاحتيال والنصب التي تتم من خلال السوشيال ميديا والتي انتشرت مؤخرا على نطاق واسع.

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وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء السبت: "أرجوكم محدش يرد على أي مكالمة واردة من أرقام تابعة لجزر المالديف".


وأضاف: "هناك بعض الهاكرز يستخدمون تلك التقنيات للسطو على البيانات والأرصدة على محافظ الهواتف الإلكترونية".


وتابع مقدم برنامج الحكاية: "بعض الهواتف لديها خاصية معرفة كود الدولة الواردة منها المكالمة، ولو معندكش بلاش ترد على أي أرقام من جزر المالديف إلا في حالة لو ليك حد تعرفه في تلك جزر".

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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