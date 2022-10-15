إلقاء حساء الطماطم على لوحة فنية تبلغ قيمتها عشرات الملايين في لندن -فيديو

الوكيل الإخباري - قام ناشطتين مناخيتين من مجموعة "جست ستوب أويل" أو "فقط أوقفوا النفط"، بإلقاء حساء الطماطم على لوحة فنية تبلغ قيمتها عشرات الملايين، للتعبير عن اعتراضهم على ارتفاع الأسعار وارتفاع مشاق الحياة.

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وأقدمت شابتين من المجموعة التي تنشط في قضايا المناخ، بإلقاء الحساء المعلب على لوحة "Sunflowers" أو "أزهار عباد الشمس" للفنان الراحل فينسينت فان غوخ، في المعرض الوطني في لندن.





ووفقا لمقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقى اثنان من المتظاهرين بالحساء على اللوحة قبل أن يلتصقوا بالجدار أسفل العمل الفني.



في الفيديو، قال أحد النشطاء إن "أزمة غلاء المعيشة جزء من تكلفة أزمة النفط" وإن بعض الناس لا يستطيعون حتى تسخين علبة من الحساء.



وبحسب المعرض، لم يلحق أي ضرر باللوحة، حيث إنها محمية بالزجاج، كما ذكرت أنه تم اعتقال النشطاء.



ووفقا لصحيفة "أس" فأن اللوحة من المتوقع أن تباع مقابل 100 إلى 200 مليون دولار، وكانت لوحة ثانية من سلسلة عباد الشمس لفان غوخ قد بيعت مقابل 41 مليون دولار في الثمانينات.

سكاي نيوز