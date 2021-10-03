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الأحد، 03-10-2021 09:48 ص

إنتاج الذهب من البكتيريا .. اكتشاف عراقي يبهر العالم

ذهب


الوكيل الإخباري - توصلت الباحثة العراقية شفق طارق والدكتورة أميرة محمود الراوي إلى اكتشاف 3 أنواع من البكتيريا تمتلك القدرة على إنتاج رقائق الذهب، في جامعة الموصل بمحافظة نينوى، شمال العراق.

وحصدت العالمتان العراقيتان 3 شهادات برادة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، كما تم تسجيل الاكتشاف في بنك الجينات في أمريكا يحمل اسميهما مختصرا (Sham).

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ويمكن الاستفادة من هذا الاكتشاف من خلال التربة التي تضم هذه النوعية من البكتيريا في مجالات متعددة، مثل الطب والمجالات العلمية والتطبيقية والصناعة.


وقالت أميرة محمود الراوي إن الاكتشاف يعتبر الأول عالميا ويوفر التعرف على 3 بيئات لإنتاج معدن الذهب، وفق "مونت كارلو".

 

المصدر - البيان 

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