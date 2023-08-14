الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

تنويه حول إعلان نتائج التوجيهي

الملك يعود إلى أرض الوطن

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

بني مصطفى: مشاركة المرأة سياسيا مطلب تنموي ومصلحة وطنية

هيئة كلنا الأردن تختتم دورة التجارة الإلكترونية في البلقاء

اعلان صادر عن وزارة التربية حول دوام المدارس

البيان الختامي للقمة الأردنية المصرية الفلسطينية

مناشدة بالبحث عن رجل مفقود في البلقاء

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

شاهد : امطار غزيرة بالاردن اليوم الاثنين - فيديوهات

الإثنين، 14-08-2023 03:09 م

إنقاذ طفل ابتلع دبوساً في السعودية

2023_6_16_17_24_8_970


الوكيل الإخباري - نجح أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة السعودية، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، ابتلع جسماً حاداً "دبوس" بالخطأ، أثناء اللعب به في فمه.

وأوضح تجمع القصيم الصحي ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الإثنين، أن ذوي الطفل بعد علمهم بابتلاع الطفل للدبوس قاموا على وجه السرعة بنقله إلى مستشفى الرس قبل أن تتفاقم حالته ويتسبب له الجسم الحاد بأذى، وينتج عنها مضاعفات تؤدي إلى حدوث مشاكل صحية جانبية أو جروح ونزيف في المعدة، والذي بدوره قام بإحالته إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

اضافة اعلان


وأفاد التجمع بأنه بعد استلام قسم جراحة الأطفال بالمستشفى للحالة وقبولها تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من قبل استشارية الجهاز الهضمي، حيث أظهرت نتائج الأشعة أن الجسم الحاد موجود بالمعدة، وتمت مباشرة عملية إزالته بمنظار الجهاز الهضمي من الجدار الداخلي للمعدة خلال وقت وجيز لم يتجاوز 20 دقيقة، دون حدوث أي مضاعفات ليغادر بعدها الطفل المستشفى بصحة وعافية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_10_16_0_53_52_684

طائرة أمريكية تهبط 15 ألف قدم خلال 3 دقائق.. ركاب يعيشون لحظات مرعبة

000-1-768x432

شاهد امرأة تركية تعتدي على رجل مسن في إسطنبول

1212121

أمريكا.. طائرة مسيّرة تصطاد لصا في 'أغرب موقع ممكن' - فيديو

image

تماسيح تثير رعب الأهالي في إندونيسيا - فيديو

12-03-26-146731811

شاهد مقطع يحبس الأنفاس لـ طفلة تقود السيارة بمفردها في احدى الدول

كطكطك

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي سيارتك من أشعة الشمس؟

أخبار متعلقة
2525

فيديو.. سيارة تقتحم مطعماً في السعودية وتصطدم بعامل

image

سعودية تعود للدراسة بعمر الـ 110 أعوام

1925446

شاهد.. قرود تهاجم أشخاص أثناء نومهم في منتزه بالسعودية