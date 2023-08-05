السبت 05-08-2023
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السبت، 05-08-2023 12:17 م

فيديو.. سيارة تقتحم مطعماً في السعودية وتصطدم بعامل

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يظهر لحظة اقتحام سيارة لمطعم في مدينة شرورة، وذلك وسط تواجد الزبائن داخل المكان.

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ويُظهر الفيديو السيارة وهي تقتحم المطعم، مما تسبب في تحطيم واجهته وتعرض الكاشير لإصابة واضحة.


وبداخل المطعم، كان هناك عدد من الزبائن الذين كانوا يجلسون لتناول الطعام، وعند وقوع الحادثة، شعروا بالهلع وبادروا بالابتعاد عن مكان الاصطدام، ثم توجهوا نحو الكاشير لتقديم المساعدة.

 

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