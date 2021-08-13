الجمعة 13-08-2021
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الجمعة، 13-08-2021 01:51 م

اختراع جديد لعلاج الصلع في أقل من شهر

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الوكيل الاخباري - يُعرف الصلع بالاسم الطبي "الثعلبة الأندروجينية"، وهو ترقق الشعر في منطقة الرأس ويعد مشكلة نمطية لكل من الرجال والنساء، لكنه أكثر شيوعا عند الرجال.

اقترح علماء صينيون علاجا جديدا للصلع يتمثل باستخدام لصاقة قابلة للذوبان مع إبر مجهرية تنقل جسيمات نانوية من أكسيد السيريوم إلى عمق الجلد.

وأكد الباحثون، لمجلة "ACS Nano"، نجاح تجربتهم على الفئران بوضع لصاقة بإبر مجهرية من حمض الهيلوارونيك (مادة تتواجد بشكل طبيعي في مناطق مختلفة من الجسم) واستخدامها مرتين يوميا.

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واستغرق نمو الشعر بالكامل بحسب العلماء 28 يوما، وبدأت النتائج تظهر في الأسبوع الثاني، حيث عادت البصيلات إلى النمو.


وسيقوم العلماء باختبار تجربتهم الناجحة على البشر ولكن بجرعات أعلى من تلك المجربة على الفئران.


يذكر أن الطب الصيني يولي اهتماما كبيرا في علاج الصلع. ومنذ مئات السنين يستخدم الوخز بالإبر مع الأعشاب الصينية لمشاكل تساقط الشعر وعدم التوازن في فروة الرأس.

 

سبوتنيك

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