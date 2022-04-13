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الأربعاء، 13-04-2022 03:37 م

اختصاصية تكشف عن أحذية يمنع ارتداؤها بعد سن الثلاثين

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الوكيل الإخباري - حذّرت اختصاصية جراحة العظام الروسية إيلينا باستارناك من المخاطر التي يسبّبها بعض أنواع الأحذية، كاشفةً عن التصاميم والأنواع التي يمكن أن ينتعلها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً.

وكشفت الطبيبة في مقابلة مع "راديو سبوتنيك" أن الكثير من الأشخاص ينتعلون دائماً الأحذية الرياضية خلال تحركاتهم، ولكن يجب التعامل مع هذا النوع من الأحذية بحذر، قائلةً: "الأحذية الرياضية هي أحذية شائعة جداً، ولكنْ لها نعل مسطّح.

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وبالتالي فإن قوس القدم يتسطّح، وهذا له تأثير سلبي ليس في القدم فحسب، وإنما أيضاً في المفاصل الكبيرة والعمود الفقري". وأضافت: "بعد سن الثلاثين، من الأفضل التخلّي عن الأحذية الرياضية تماماً وانتعال الأحذية المناسبة فقط. فكلما كان الشخص أصغر سنّاً، زادت مرونة الأربطة، وكان مخزون وظائف الجسم الاحتياطية كافياً، ولكن بعد سنّ الـ30 تصبح الأربطة والمفاصل صلبة، لذلك يجب أن تهتم بنوع أحذيتك".


وكشفت الاختصاصية عن الأحذية المناسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، قائلة: "من الأفضل انتعال الأحذية المناسبة، حيث يكون الكعب قصيراً، من ثلاثة إلى أربعة سنتيمترات، ويكون مستقراً وصلباً. هذا مناسب للقدم وللجهاز العضلي الهيكلي بأكمله، وكذلك للوقاية من الإصابات. في مثل هذه الأحذية لن تلوي ساقك، ستشعر بالراحة وتمشي بسرعة وتعيش أسلوبَ حياةٍ نشطاً".

 

 

لها 

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