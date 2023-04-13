اختفاء 3 من متسلقي شيربا بعد سقوطهم على جبل إفرست

الوكيل الإخباري - أكد مسؤول نيبالي في تسلق الجبال أن ثلاثة من متسلقي شيربا فقدوا يوم الأربعاء، بعد أن سقطوا في صدع عميق في جزء غادر من جبل إفرست فوق معسكر القاعدة.



أفاد يوبراج خاتيوادا، من إدارة تسلق الجبال النيبالية، بأنهم سقطوا في الصدع، الذي يُعتقد أنه يبلغ عمقه نحو 50 مترًا (160 قدمًا)، صباح يوم الأربعاء بينما كانوا يتجهون نحو المعسكر الأول على أعلى جبل في العالم.

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وأضاف أن مروحية إنقاذ تحاول تحديد مكانهم، بينما يقوم رجال الإنقاذ بعملية بحث سيرا على الأقدام.



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