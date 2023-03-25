لحظات مروعة لسقوط منطاد بالسياح في بحيرة بالصين - فيديو

الوكيل الإخباري - سجلت الصين سقوط منطاد كان يحمل عددمن السياح في بحيرة حديقة ريفية بالقرب من مدينة أنشون بمقاطعة قويتشو.

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وكان السياح يستمتعون بمشاهدة معالم المدينة وأزهار الكرز في حديقة في الصين لكن المنطاد سقط من ارتفاع 70 قدما في البحيرة.



وكان المنطاد سيغرق بالركاب لكن الطيار استخدم موقد الغاز لإبقاء البالون منتفخا وتمكن من منعه من الغرق، وتم إنقاذ الركاب البالغ عددهم 9 دون أي إصابات.

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