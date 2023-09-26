الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

7 سيدات في حكومة الخصاونة

وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

توجه لربط الجامعة الهاشمية بحافلات التردد السريع

تصريح هام من الفيدرالي عن زيادة جديدة بالفائدة

الديوان الملكي يهنئ الأميرة سلمى

ولي العهد لـ الأميرة سلمى: الأخت الحنونة نعمة من الله

الملكة رانيا لـ الأميرتين: كل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى

5.26 مليون م2 مساحة الأبنية المرخصة في الأردن

الثلاثاء، 26-09-2023 11:59 ص

اختفى فيه آلاف الأشخاص.. تعرّفوا إلى قصة 'المثلث الغامض' في ألاسكا

Doc-P-1110958-638313156632780014


الوكيل الإخباري - على غرار "مثلث برمودا" الشهير، تُثير منطقة نائية في ولاية ألاسكا الأميركية الكثير من علامات الاستفهام، بعدما شهدت اختفاء آلاف الأشخاص، مما جعل البعض يصفها بـ"مثلث ألاسكا".

ووقعت الكثير من الحوادث في المنطقة المعروفة بـ"مثلث برمودا"، شمالي المحيط الأطلسي، حيث اختفت العديد من الطائرات والسفن هناك.

اضافة اعلان

 

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الأمر نفسه ينطبق على منطقة نائية في ألاسكا تقع بين جونو وأنكوراج وبلدة بارو الصغيرة، حيث اختفى أكثر من 20 ألف شخص هناك منذ عام 1970.

وأوضحت أن "المثلث شهد آلاف حالات الاختفاء غير المبررة، من بينها اختفاء النائبين الأميركيين هيل بوغز ونيك بيغيتش مع مساعدهما وطيارهما في أعقاب حادث تحطم طائرة مشتبه به في عام 1972". ولم يتم العثور على حطام الطائرة ولا رفات الركاب.

 

وفي 3 حزيران 2019، اختفت شانا أومان (43 عاما) أثناء زيارتها لصديق في فيربانكس. وأثار اختفاؤها حيرة السلطات التي بحثت لعدة أيام باستخدام طائرات الهليكوبتر ووحدات الكلاب البوليسية، لكن دون جدوى.

وتختلف التفسيرات وراء حالات الاختفاء هذه، بين "النشاط الفضائي" وحتى المجالات الكهرومغناطيسية القوية في المنطقة، المشابهة لتلك الموجودة في مثلث برمودا.

ووفقا لمجلة "World Population Review"، فإنه "على الرغم من كونها منطقة مأهولة بنسبة 1 في المئة فقط، إلا أن ألاسكا تشهد أكبر عدد من الأشخاص المفقودين مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى بمتوسط 42.16 لكل 100 ألف"

 

 العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جوارب- لاعبي- كرة- القدم (1)

ما هي الأسباب وراء وجود ثقوب في جوارب لاعبي كرة القدم؟

8755-f

تصادم مجرتين تبعدان 465 مليون سنة ضوئية - صورة

french-schools-in-dubai-C-11-10.ar8102020-1024x640

إنتبهوا على أطفالكم... تحدٍّ قاتل يغزو المدارس ويُثير الرعب في فرنسا

22-1-2020_18_26_37_GomhuriaOnline_1579710397

شاهد طعنة قاتلة من قرن ثور هائج في مهرجان بإسبانيا

651047bc4c59b70e43548a46

القرش الحوتي الضخم يظهر من جديد في شاطئ بمصر -صور

AA1h9m9p

فجوة بالسقف والسبب' كان على متن طائرة.. شاهد كيف نجت امرأة بريطانية من الموت