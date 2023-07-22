استخدامات لم تخطر على بالك لحبوب القهوة المطحونة في المنزل

الوكيل الإخباري - نكهة القهوة ورائحتها مُحببتان لناس كثيرين، إلا أن قلة منهم تدرك أن حبوب القهوة المطحونة (أو البن) فعالة في أداء بعض أعمال المنزل.

في السطور الآتية، استخدامات لم تخطر على بالك للقهوة في أعمال التنظيف والتعطير، كما مكافحة الحشرات.

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القهوة المطحونة فعالة في أداء بعض أعمال المنزل

- إزالة الشحوم من الأواني والمقالي: قد يصعب جلي القدور والمقالي الموسخة بالشحوم والمتعرضة لعلامات الاحتراق، لكن مع استخدام حبوب القهوة المطحونة يُحلّ الأمر. في هذا الإطار، يُساعد تبليل إسفنجة الجلي، بمحلول مؤلف من ثلاث ملاعق صغيرة من حبوب القهوة المطحونة والماء الدافئ، مع استخدام الوجه الخشن من الإسفنجة في "تقشير" الشحوم من الأواني والمقالي واستعادة لمعانها.

- إزالة المواد المتراكمة في شبكات الشواء: إذا أُهمل تنظيف الشواية، بعد كل استخدام، فقد تتراكم الشحوم وجزيئات الطعام عليها، الأمر الذي قد يجذب البكتيريا. وقد تشق هذه الأخيرة طريقها للطعام! في المواجهة، تساعد القهوة المطحونة، في إطار التخلص من البقع والتراكمات، إذ يكفي وضع القليل من القهوة المطحونة على إسفنجة وفرك الشواية، ما يكشط أي أوساخ أو بقايا.

- إصلاح الخدوش: يُنصح بإعداد عجينة من القهوة سريعة التحضير والماء الساخن، لغرض تغطية الخدوش على الأثاث الخشبي الداكن، مع الانتظار لدقائق قبل مسح الفائض. كما يصح استبدال زيت الزيتون بالماء، للغرض عينه.

- يقود تخزين القهوة المطحونة في قطعة من الشاش إلى امتصاص أي رائحة في الجو. أضيفي إلى ذلك، عندما تنبعث أي رائحة غير مرغوب فيها من الثلاجة نتيجة الأطعمة الفاسدة أو إهمال التنظيف بصورة دورية، يُفيد بعد تنظيف الثلاجة، والتخلص من أي طعام منتهي الصلاحية، استخدام البن، فهذا الأخير يحتوي على النيتروجين الذي يتفاعل مع الكربون لامتصاص الرائحة الكريهة والقضاء عليها. في هذا الإطار، يوضع البن المطحون في كوب أو وعاء داخل الثلاجة.

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