السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مكافحة المخدرات تنفّذ مداهمات لتجّار المخدرات ومروجيها - صور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

السبت، 22-07-2023 02:29 م

استخدامات لم تخطر على بالك لحبوب القهوة المطحونة في المنزل

261860


الوكيل الإخباري - نكهة القهوة ورائحتها مُحببتان لناس كثيرين، إلا أن قلة منهم تدرك أن حبوب القهوة المطحونة (أو البن) فعالة في أداء بعض أعمال المنزل.
في السطور الآتية، استخدامات لم تخطر على بالك للقهوة في أعمال التنظيف والتعطير، كما مكافحة الحشرات.

اضافة اعلان

 

القهوة المطحونة فعالة في أداء بعض أعمال المنزل

 

- إزالة الشحوم من الأواني والمقالي: قد يصعب جلي القدور والمقالي الموسخة بالشحوم والمتعرضة لعلامات الاحتراق، لكن مع استخدام حبوب القهوة المطحونة يُحلّ الأمر. في هذا الإطار، يُساعد تبليل إسفنجة الجلي، بمحلول مؤلف من ثلاث ملاعق صغيرة من حبوب القهوة المطحونة والماء الدافئ، مع استخدام الوجه الخشن من الإسفنجة في "تقشير" الشحوم من الأواني والمقالي واستعادة لمعانها.

 

- إزالة المواد المتراكمة في شبكات الشواء: إذا أُهمل تنظيف الشواية، بعد كل استخدام، فقد تتراكم الشحوم وجزيئات الطعام عليها، الأمر الذي قد يجذب البكتيريا. وقد تشق هذه الأخيرة طريقها للطعام! في المواجهة، تساعد القهوة المطحونة، في إطار التخلص من البقع والتراكمات، إذ يكفي وضع القليل من القهوة المطحونة على إسفنجة وفرك الشواية، ما يكشط أي أوساخ أو بقايا.

 

- إصلاح الخدوش: يُنصح بإعداد عجينة من القهوة سريعة التحضير والماء الساخن، لغرض تغطية الخدوش على الأثاث الخشبي الداكن، مع الانتظار لدقائق قبل مسح الفائض. كما يصح استبدال زيت الزيتون بالماء، للغرض عينه.

 

- يقود تخزين القهوة المطحونة في قطعة من الشاش إلى امتصاص أي رائحة في الجو. أضيفي إلى ذلك، عندما تنبعث أي رائحة غير مرغوب فيها من الثلاجة نتيجة الأطعمة الفاسدة أو إهمال التنظيف بصورة دورية، يُفيد بعد تنظيف الثلاجة، والتخلص من أي طعام منتهي الصلاحية، استخدام البن، فهذا الأخير يحتوي على النيتروجين الذي يتفاعل مع الكربون لامتصاص الرائحة الكريهة والقضاء عليها. في هذا الإطار، يوضع البن المطحون في كوب أو وعاء داخل الثلاجة.

 

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
268509

قواعد لازمة من خبيرة الإتيكيت لاحترام خصوصية الآخرين

64bbaa114236044ce240a9ef

سيدة تستأجر قاتلا محترفا للتخلص من طفلها في أمريكا

64b7f1f742360427797738f7

شاهد بايدن يعجز عن مغادرة خشبة المسرح بمفرده

025-768x487

شاهد لحظة نجاة أشخاص بأعجوبة من الدهس في احدى الدول

128917-كسوة-الكعبة

كسوة الكعبة.. تاريخ صناعتها وسر اللون الأسود - صور

download

بالفيديو...إنقاذ طفل صيني حاصرته النيران في منزله

أخبار متعلقة
246627

طرق ذكية لاستخدام ورق الألمنيوم في أداء مهام المنزل

1488448

دب يقتحم أحد المنازل في أميركا... هذا ما حصل