استخدامات متعدّدة للمناديل الورقية في أعمال المنزل

الوكيل الإخباري - مناديل التجفيف أغراض منزلية ضرورية للغاية، وقابلة للاستغلال في استخدامات عدة.

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و في السطور الآتية، استخدامات للمناديل الورقية في المنزل مغايرة عن تجفيف الأيدي :

استخدامات المناديل في التنظيف والتزيين :



- تقوم بدور فعال في التنظيف لشاشات الكمبيوتر والتلفزيون والهواتف، فهي ناعمة بصورة لا تخدش أي شاشة.

- تقوم بدور في تثبيت الطاولة التي يهتز سطحها جراء الهيكل غير المستوي؛ في هذا الإطار، تُصنع كرة باستخدام المناديل الورقية لدعم قوائم الطاولة.

- تُستخدم في لف قطع المجوهرات الثمينة أو أي أغراض صغيرة، قبل حفظها في المحفظة، لتسهيل العثور عليها لاحقًا.

- تقوم بدور محدّد الصفحات، أثناء التوقف لبعض الوقت عن مطالعة كتاب محدّد.

- تُلفّ حول أكواب العصير الباردة، حتى لا تنزلق الأخيرة من الأيدي، أثناء حملها.

- تجفّف الفواكه والخضروات بعد الغسل، للحفاظ على الأطعمة المذكورة من دون تلفها، أثناء التخزين.تُساهم في إزالة الانسكابات والبقع، بصورة سريعة.

تقوم بدور فعال في التنظيف لشاشات الكمبيوتر والتلفزيون والهواتف الجوالة، فهي ناعمة بصورة لا تخدش أي شاشة.

تقوم بدور في تثبيت الطاولة التي يهتز سطحها جراء الهيكل غير المستوي؛ في هذا الإطار، تُصنع كرة باستخدام المناديل الورقية لدعم قوائم الطاولة.

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تُستخدم في لف قطع المجوهرات الثمينة أو أي أغراض صغيرة، قبل حفظها في المحفظة، لتسهيل العثور عليها لاحقًا.

تقوم بدور محدّد الصفحات، أثناء التوقف لبعض الوقت عن مطالعة كتاب محدّد.

تُلفّ حول أكواب العصير الباردة، حتى لا تنزلق الأخيرة من الأيدي، أثناء حملها.

تجفّف الفواكه والخضروات بعد الغسل، للحفاظ على الأطعمة المذكورة من دون تلفها، أثناء التخزين.



تُساهم في إزالة الانسكابات والبقع، بصورة سريعة.

يُمكن صنع الزهور من المناديل الورقية، وتلوينها صحبة الأطفال، من أجل تزيين المنزل. أضيفي إلى ذلك، يصحّ إعداد زينة للجدران من المناديل الملونة، مع إضافة الأحبال.

من جهة ثانية، يُلوّن عدد كبير من المناديل الورقية بألوان زاهية، مع اللصق على المزهريات المختلفة أو التوزيع على طاولة الطعام.

سيدتي

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