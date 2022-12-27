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الثلاثاء، 27-12-2022 04:50 م

استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بالسعودية

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الوكيل الإخباري - نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالسعودية في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل عمره 9 أعوام وذلك بالمنظار دون تدخل جراحي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، حضر الطفل إلى طوارئ المستشفى بمنطقة مكة المكرمة نتيجة ابتلاعه فرشاة أسنان أثناء تنظيف أسنانه. وأوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة أنه بعد عمل الفحوصات الأولية وإجراء عدد من التحاليل والإشاعات لمعرفة مكان الفرشاة داخل الجهاز الهضمي، تم تحديد التشخيص المناسب للطفل والذي أثبتت وجود فرشاة عالقة في المعدة، وبعدها قرر الفريق الطبي المعالج إزالتها، حتى لا تؤدي إلى انسداد معوي.

وأوضح أن العملية تمت بواسطة المنظار دون أية مضاعفات وبتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية، واستغرقت العملية 20 دقيقة.

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