السعودية تكشف عن الأسماء الممنوع تسمية المواليد بها

الوكيل الإخباري - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية عن الضوابط المتبعة عند تسجيل الأسماء، وما يجوز منها وما يمنع ولا يسمح به.

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وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه «يجوز تسجيل الاسم معرف بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع كـ(البراء، العنود، الجوهرة، الوليد)».



وبيّنت أنه «يسجل الاسم مجرداً من الألقاب كـ(السيد)، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم كـ(المعروف بكذا..)».



وأضافت: «لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة كـ(محمد صالح)، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية كـ(عبد الرسول)».

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