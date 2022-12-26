الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

"هيئة الأسرى": معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف بسبب البرد القارس

تعرّف إلى قصة الطائر الذي ظهر على الإصدار الجديد من الدينار

حماية المستهلك تطالب بتخفيض أسعار الكاز والديزل

القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

الأردن يعزي ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت الولايات الشرقية في أمريكا

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 24 ساعة

تحذير من الكهرباء الأردنية للمواطنين

بلدية الزرقاء تبدأ بتنفيذ الحجز على أملاك 1200 مكلفاً تحقق عليهم الضرائب

ايعاز من الطاقة والمعادن حول رفع الجاهزية خلال المنخفض

المصفاة: تعبئة 705340 اسطوانة غاز خلال 4 أيام وتوقع تعبئة أكثر من 200 ألف اسطوانة اليوم

الإثنين، 26-12-2022 10:11 ص

السعودية تكشف عن الأسماء الممنوع تسمية المواليد بها

صور-بيبي-1024x640


الوكيل الإخباري - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية عن الضوابط المتبعة عند تسجيل الأسماء، وما يجوز منها وما يمنع ولا يسمح به.

اضافة اعلان


وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه «يجوز تسجيل الاسم معرف بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع كـ(البراء، العنود، الجوهرة، الوليد)».


وبيّنت أنه «يسجل الاسم مجرداً من الألقاب كـ(السيد)، ولا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم كـ(المعروف بكذا..)».


وأضافت: «لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة كـ(محمد صالح)، ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية كـ(عبد الرسول)».

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد_الطائرة

إخلاء طائرة ركاب بسبب جهاز لاب توب في نيويورك - فيديو

730f1e38-1112_railwayjpg_-_crqu65_rt480x360-_os576x386-_rd480x360-

صربيا.. انحراف قطار عن القضبان يتسبب في تسمم 51 شخصا

Doc-P-1023052-638075578822763714

8 صفات تجعلكم أكثر فرحا... اليكم التفاصيل

63a445be4c59b711987ee3fa

بالفيديو.. طفلة تعلق داخل آلة بيع الألعاب في أستراليا

تعتعت

مشهد مروع.. سيارة تقتحم 'كشك' قهوة في جازان

63a70f3c4c59b73fc860440a

فيديو مروع يوثق انفجار أسطوانة غاز داخل سيارة في لبنان

أخبار متعلقة
مطرقه

السعودية .. بعد 33 عاماً من الزواج إعادة مهر امرأة بحكم محكمة

EcKPzigWoAA2j1w

سحابة عملاقة تغطي سماء السعودية -فيديو

28-11-22-795169356

شخص يعتدي على مسن ويصفعه على وجهه في السعودية - فيديو

Doc-P-1014265-638049978648048901

مشهد لا يصدق من السعودية..أم وطفلتها تنجوان من موت محقق